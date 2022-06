Freiheitliche Jugend postet gegen Pride Month: Anzeige wegen Verhetzung droht

Im „Pride Month“ Juni demonstrieren weltweit Menschen für die Rechte der LGBTQI-Community. Zurück geht die Bewegung auf Proteste im Jahr 1969 in New York: Lesben, Schwule und Transpersonen wehrten sich gegen eine Razzia. Der Widerstand gilt als Geburt der Lesben- und Schwulenbewegung. Es war ein Meilenstein im Kampf der Gleichberechtigung: Homosexuelle galten in den 60er Jahren als "abnormal".