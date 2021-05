Homosexualität in Österreich: "Das Gefühl, nicht ausgegrenzt zu sein"

Einzelne Persönlichkeiten wie Tolar – sei es Alfons Haider, der vor 10 Jahren bei „Dancing Stars“ mit einem Tanzpartner antrat, oder Life-Ball-Schöpfer Gery Keszler – trugen viel zur Entstigmatisierung bei. Die Regenbogenparade oder das Aushängen der bunten Flagge auf öffentlichen Gebäuden sorgen für Sichtbarkeit und erinnern daran, dass heutige Freiheiten hart erkämpft wurden. „Oft hört man Sätze wie: ,Warum müssen sich die immer so in den Vordergrund drängen’. Gerade die österreichische Geschichte zeigt, dass man sich auf Errungenschaften nicht ausruhen darf. Gleichstellung passiert vor allem in den Köpfen der Menschen.“ So ist Blutspenden für homo- und bisexuelle Männer nach wie vor verboten, die so genannte „Konversionstherapie“ hingegen noch immer erlaubt.

Dass sein Film am Abend des Song Contest ausgestrahlt wird, ist kein Zufall. Warum der ESC zu einem Lieblingsevent der LGBTQ-Gemeinde wurde? „Da geht es darum, miteinander Grenzen zu überwinden und zu feiern. Der Song Contest schafft ein Gefühl, das viele lange nicht kannten: nicht ausgegrenzt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.“

