Was der Corona-Totimpfstoff von Novavax besser kann - und was nicht

Aber kein Vorteil ohne Nachteil. „Die Wirkung dieser Impfstoffe ist in der Regel nicht so lange anhaltend.“ Das hat auch mit der Art des Vakzins zu tun: „Beim Impfstoff von Novavax werden die für die Immunantwort nötigen Proteinpartikel der Oberfläche – Spikeproteine – mit Hilfe eines Trägervirus vermehrt, geerntet und an einem Fettpartikel montiert. Zusätzlich wird die Wirksamkeit dieser Proteine mit Hilfe bestimmter Hilfsstoffe – Adjuvanzien – verstärkt.“

Die Immunantwort richtet sich dann direkt gegen den inaktivierten Impfstoff. „Anders ist das bei Vektor- und mRNA-Impfstoffen. Dort wird das Oberflächenprotein erst von den körpereigenen Zellen gebildet, was zu einer robusten zellulären Immunantwort führt, weshalb die Immunantwort in der Regel auch länger wirkt.“