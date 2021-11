Novavax: Neuer Totimpfstoff als Gamechanger?

Der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Covid-Totimpfstoff die Marktzulassung in der EU beantragt. Der Impfstoff könnte sogar so manchen Impfskeptiker überzeugen. Warum, wie der Totimpfstoff funktioniert und was wir über Wirksamkeit und Nebenwirkungen bereits wissen, erklärt Virologe Lukas Weseslindtner im Interview. Außerdem: Lockdown für Oberösterreich und Salzburg ist nun fix.