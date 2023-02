Vogelgrippe erneut bei einem Rotluchs in den USA nachgewiesen

Nach Nerzen in Spanien gab es auch AusbrĂŒche bei Robben im kaspischen Meer und Seelöwen in Peru, der KURIER berichtete - jetzt melden Spezialisten fĂŒr Wildtierkrankheiten des California Department of Fish and Wildlife, dass ein ausgewachsener Rotluchs an der Vogelgrippe H5N1 gestorben ist. Dies ist der erste Nachweis des Virus bei einem wild lebenden SĂ€ugetier in diesem US-Bundesstaat.

Die Überreste des Luchses wurden am 23. Dezember 2022 in Butte County eingesammelt. Die Proben wurden an das kalifornische Labor fĂŒr Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit zur Voruntersuchung geschickt. Am 24. Januar bestĂ€tigten die Labors des US-Landwirtschaftsministeriums den Nachweis des Vogelgrippevirus H5N1 bei dem Rotluchs. Andernorts in den USA und in Kanada wurde H5N1 bereits bei SĂ€ugetieren wie FĂŒchsen, Rotluchsen, WaschbĂ€ren und Stinktieren nachgewiesen.

Der Rotluchs trug im Rahmen einer Populationsstudie ein GPS-Halsband, das die Biologen alarmiert, wenn sich Tiere ĂŒber einen ungewöhnlich langen Zeitraum nicht bewegen.

Der betroffene Rotluchs wurde in einem Gebiet gefunden, in dem vor Kurzem das Virus bei einem Truthahngeier nachgewiesen worden war. Ungeachtet dieses Nachweises scheint die Infektion wild lebender SĂ€ugetiere mit Vogelgrippeviren relativ selten zu sein, so die Experten.