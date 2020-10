Venus: Neue Hinweise für außerirdisches Leben gefunden

Wer die Venus derzeit mit den eigenen Augen sehen will, sollte früh aufstehen: Am Morgenhimmel strahlt sie derzeit als hellster "Stern" am Himmel. Der erdnahe Planet, auch als Abend- bzw. Morgenstern bekannt, entwickelt sich darüber hinaus jedenfalls immer mehr zu einem heißen Kandidaten für Leben. Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse, die diese These untermauern.