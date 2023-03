Vegan oder Mischkost: Welches Essen macht bessere Stimmung?

Welchen Einfluss haben pflanzliche im Vergleich zu tierischen Mahlzeiten auf die Stimmung und das S├Ąttigungsgef├╝hl? Das haben Neurowissenschaftler des MPI CBS in drei Smartphone-basierten Studien in ├╝ber 400 Mensen in Deutschland untersucht und ihre Ergebnisse jetzt in der Fachzeitschrift Nature Science of Food ver├Âffentlicht.

Aktuelle Studien zeigen, dass durch den Verzicht auf tierische Produkte wie Fleisch und Milch landwirtschaftliche Klima-Emissionen um 80 Prozent gesenkt werden k├Ânnen. Die physiologischen und psychologischen Faktoren des Verzehrs pflanzlicher Lebensmittel sind aber weitestgehend unklar. Was passiert eigentlich nach einer pflanzlichen Mahlzeit im Vergleich zu einer tierischen Mahlzeit in unserem K├Ârper? Und wer entscheidet sich am ehesten f├╝r welches Gericht in der Mensa? "Da Ballaststoffe mit einer verbesserten Signal├╝bertragung zwischen Darm und Gehirn in Verbindung gebracht werden, haben wir die Hypothese aufgestellt, dass eine pflanzliche Mahlzeit im Vergleich zu einer tierischen Mahlzeit ein h├Âheres S├Ąttigungsgef├╝hl und eine bessere Stimmung hervorrufen w├╝rde", sagt Evelyn Medawar, die am Max-Planck-Institut f├╝r Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zu Ern├Ąhrung und Essentscheidungen forscht.

16.300 Menschen in 400 Mensen

In drei gro├č angelegten Smartphone-basierten Studien haben insgesamt mehr als 16.300 Erwachsene in ├╝ber 400 Mensen deutschlandweit mitgemacht. Dazu haben die Teilnehmenden mithilfe der iMensa App nicht nur die Gerichte bewertet, sondern auch ├╝ber Emojis ihre Stimmung und ihr Hungergef├╝hl vor und nach dem Essen abgestimmt.

Die Ergebnisse zeigen, dass ÔÇô wie zu erwarten ÔÇô die Einnahme einer Mahlzeit generell zu S├Ąttigung und besserer Stimmung f├╝hrte ÔÇô allerdings unabh├Ąngig davon, ob sie vegetarisch, vegan oder mit Fleisch war. "Personen, die sich f├╝r eine pflanzliche Mahlzeit entschieden, berichteten ├╝ber eine etwas bessere Stimmung vor und einen geringeren Anstieg der Stimmung nach der Mahlzeit im Vergleich zu Personen, die sich f├╝r eine tierische Mahlzeit entschieden", erkl├Ąrt Medawar.

"Der Proteingehalt beeinflusste das S├Ąttigungsgef├╝hl nach der Mahlzeit au├čerdem, wenn auch nur geringf├╝gig, w├Ąhrend das Geschlecht und die Geschmacksbewertung einen starken Einfluss auf das S├Ąttigungsgef├╝hl und die Stimmung im Allgemeinen hatten." Somit haben insgesamt mehr Frauen und diverse Personen pflanzliche Gerichte verzehrt.

Bei sehr schlecht bewerteten Gerichten stieg der Hunger nach dem Essen an und die Stimmung sank deutlich. Wohingegen bei sehr schmackhaft bewerteten Gerichten der Hunger signifikant abnahm und die Stimmung moderat zunahm. Au├čerdem wurden pflanzliche Gerichte ├Âfter alleine und nicht in Gesellschaft verzehrt, was auch zu einem Ausbleiben der Stimmungssteigerung durch sozialen Austausch gef├╝hrt haben k├Ânnte.

Viele wollen vegan essen

"Wir konnten insgesamt aber keine tiefgreifenden Auswirkungen von pflanzlichen gegen├╝ber tierischen Mahlzeiten auf S├Ąttigung und Stimmung feststellen", res├╝miert Evelyn Medawar. Die Studiendaten zeigten, dass von den gew├Ąhlten Gerichten in der Mensa 55 Prozent mit tierischen Zutaten und 45 Prozent vegetarisch oder vegan waren. Die Nachfrage nach pflanzlichen Gerichten in deutschen Mensen ist demnach sehr hoch. Jedoch sollte die Schmackhaftigkeit und der Proteingehalt von pflanzlichen Gerichten noch weiter verbessert werden.