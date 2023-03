Restaurantwoche hat österreichweit gestartet: So funktioniert's

Die Restaurantwoche startete am Montag erstmals in ganz Österreich - österreichweit nehmen 92 Restaurants an der Aktionswoche für günstige Restaurantbesuche teil. Von den teilnehmenden Restaurants sind 52 mit insgesamt 92 Hauben ausgezeichnet.

Zwischen 6. und 12. März können eine Woche lang in ganz Österreich in bekannten Restaurants spezielle Menüs zum Fixpreis genossen werden. Gehobene Gastronomiebetriebe bieten abends drei Gänge ab 39,50 Euro und mittags zwei Gänge ab 19,50 Euro an.



"Es war ein vorsichtiges Hinausfühlen mit tollen, ausgesuchten Restaurants. Das Feedback in den Bundesländern ist durchwegs positiv", so Organisator Dominik Holter. Laut dem Veranstalter hat es auf die teilnehmenden Restaurants einen großen Gästeansturm gegeben. Mehr als die Hälfte der Restaurants sind nahezu oder ganz ausgebucht.

Für Spätentschlossene gibt es die Möglichkeit bis zu vier Stunden vor dem Restaurantbesuch Restplätze zu buchen. Die Reservierungen erfolgen in Echtzeit.

KURIER-Tipps: Hier sollten Sie schnell sein

&flora, 3 Hauben, 1070 Wien

Labstelle, 3 Hauben, 1010 Wien

Z'SOM, 3 Hauben, 1040 Wien

Clementine im Glashaus, 2 Hauben, 1010 Wien

Mörwald Zur Traube, 2 Hauben, 3483 Feuersbrunn (NÖ)

Broadmoar, 3 Hauben, 8503 St. Josef (St)

nullneun, 2 Hauben, 8041 Graz (St)

Info: dierestaurantwoche.at