Neuer Brunch für Weinliebhaber jeden Sonntag im Hilton

"Mit dem Wein Benedict Brunch wollen wir unseren Gästen ein umfassendes Geschmackserlebnis bieten. So kann man sich in Ruhe zurücklehnen, die Hektik des Alltags hinter sich lassen und die authentischen Spezialitäten sowie Weine nach Art des Hauses genießen", so Restaurantleiter David Kindler.

Den Auftakt im März macht der bekannte Winzer Erich Scheiblhofer vom gleichnamigen Weingut in Andau im Burgenland. Neben den Weinempfehlungen sind Aperitif, Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke im Genusspaket um 89 Euro pro Person inkludiert.

Info: Lenz, Hilton Vienna Park, Brunch ab 5. März 2023, jeden Sonntag 12:30 bis 15:30 Uhr, 89 Euro pro Person inkl. Getränke