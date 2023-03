Salat ist nicht gleich Salat: Ein bunter Alleskönner

Wer an Salat denkt, assoziiert damit meist die klassische Beilage, in Essig und Öl mariniert, auf einem Teller oder in einer kleinen Schüssel serviert. Oder als Garnitur in Form eines faden Salatblattls samt obligatem Paradeiserviertel. Okay, Wurstsalat gilt vielleicht auch noch – als Hommage an die Sommertage der Kindheit.

Alles anders – wie schön. Salate liegen nun auch als kulinarischer Hauptdarsteller im Trend, in den sozialen Medien boomen Rezepte dazu, passend zum Veggie-Boom. Als absoluter Renner auf TikTok entpuppte sich etwa der „Green Goddess Salad“ mit Spitzkohl, Gurke, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln und einem traumhaften Dressing auf Basis von Avocados, Knoblauch, Nüssen und Basilikum. Grünzeug vom Feinsten, das überhaupt nicht fad schmeckt – im Gegenteil.

„Salate bringen Lebensfreude auf den Teller“

Salat ist außerdem eine Speise, die es uns leicht macht – weil sie einfach zuzubereiten ist und trotzdem ein Hingucker sein kann. „Salate bringen Lebensfreude auf den Teller“, sind Regisseur und Autor Johannes Hoflehner und die Ärztin Ulli Lassenberger überzeugt. Als Liebhaber der französischen Lebensart haben sie die Bedeutung des „Grande Salade“ kennengelernt und ihm nun ein dickes Kochbuch gewidmet. Die perfekte Inspiration für die Fastenzeit, in der Salate ja mehr als nur eine Nebenrolle spielen.Damit aus der Beilage ein Hauptgericht wird, braucht’s Liebe zum Detail: „Einen Salat anzurichten, bedeutet, die einzelnen Zutaten zu einem Ganzen zusammenzufügen. Mit Vergnügen und Fantasie gilt es, Farben und Formen in einer ansprechenden Weise auf dem Teller anzuordnen“, schreiben die beiden. Aber auch das Dressing verlangt etwas Hingabe, zumal es den Charakter eines Salats erst so richtig unterstreicht.