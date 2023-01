Das Glück ist ein Vogerlsalat

Vorbereitung: 10 min

Zubereitung: 20 min

Portionen: 4

300 g Vogerlsalat

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

100 g Sellerie

20 ml pflanzliches Öl

500 ml Gemüsesuppe

Salz

3–4 EL Crème fraîche

etwas Walnussöl

ein paar Scheiben Weiß- und Schwarzbrot

- Vogerlsalat waschen, Zwiebel fein würfel, Sellerie in grobe Stücke schneiden

- Öl in einem Topf erhitzen, darin Zwiebel mit Sellerie kurz anschwitzen. Mit der Gemüsesuppe aufgießen und eine Viertelstunde köcheln lassen

- Vogerlsalat, Knoblauch und Salz zugeben, kurz mitköcheln lassen. Alles mit einem Pürierstab sehr fein pürieren

- Am Schluss Crème fraîche zugeben und nochmals pürieren, sodass die Suppe schön schaumig wird

- Suppe in Teller geben, mit Vogerlsalat-Blättern garnieren, mit ein paar Tropfen Walnussöl beträufeln. Dazu passen im Rohr geröstete, knusprige Brotscheiben