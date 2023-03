Virales Tiktok-Video: Seniorinnen tanzen wie Rihanna

Rihannas Auftritt bei der Superbowl-Halftime-Show im Februar hat viele nachhaltig beeindruckt. Darunter auch die Bewohnerinnen des Seniorenresidenz Arcadia Senior Living in Bowling Green, Kentucky. Die entschlossen sich nämlich kurzerhand, es dem Popstar auf dem gerade frisch angelegten Tiktok-Account nachzumachen. Ganz wie im Football-Stadion, wenn auch im kleineren Maßstab, gaben 11 in weiß gekleidete Seniorinnen die Backup-Tänzerinnen, während die 87-jährige Dora Martin, in Rot, ihren Auftritt als Rihanna hatte.