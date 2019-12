Tiercoach: Wie lassen sich Wildfänge umsiedeln?

Wir holen unsere beiden Katzen am Abend immer in die Wohnung. Neuerdings lassen sie sich schwer reinlocken. Meist sitzen sie auf der Dachterrasse nebenan. Das Problem ist, dass der Kater jetzt gegen 4 Uhr morgens lautstark zu miauen beginnt. Warum macht er das? Er ist acht Jahre alt und längst kastriert. Er ist extrem freundlich und verschmust, niemals aggressiv. Können Sie sagen, was der Grund für sein Verhalten ist?

Schön, dass Sie sich Gedanken darüber machen, was Ihr Kater sagen möchte. Können die Zwei durch eine Katzenklappe in die Wohnung oder müssen sie die ganze Nacht draußen bleiben, wenn sie am Abend nicht rein kommen? Eventuell hat Ihr Kater Hunger oder er will rein oder beides!