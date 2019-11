Tiercoach: Chemotherapie verlängert das Leben

Bauchultraschall

„Es gibt aggressivere Formen und weniger aggressive Formen. In jedem Fall ist es ein bösartiger Tumor“, erklärt der Zoodoc aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Zunächst muss das Geschwür lokalisiert werden. Für die Diagnose tastet der Veterinärmediziner den Patienten ab. Ein Bauchultraschall gehört zur Routine. Das Herz-Lungen-Röntgen zeigt, ob diese Organe in Mitleidenschaft gezogen sind. Nicht zuletzt gibt eine Punktion Aufschluss über die Pathologie des Gewebes. In Absprache mit dem Fachtierarzt für Onkologie wird die individuelle Therapie je nach Tumorart geplant.