Studie: Tempolimit auf Autobahnen spart mehr CO2 ein als gedacht

Deutscher Verkehrsminister zu Tempolimits

Die Tempolimits "könnten diese Klimaschutzlücke zwischen dem derzeit erwarteten Emissionsverlauf und den verbindlichen Zielen um rund ein Sechstel schließen", argumentierte der UBA-Präsident. Der deutsche Verkehrsminister Wissing hatte erst am Wochenende in der Bild am Sonntag betont: "Das Tempo gehört in die Eigenverantwortung der Bürger, solange andere nicht gefährdet werden. Der Staat sollte sich hier zurückhalten".

Die neuen UBA-Zahlen waren teilweise bereits in den vergangenen Tagen bekannt geworden. In Umfragen hat sich wiederholt eine Mehrheit der Befragten für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen.