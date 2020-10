Studie: Nette Worte machen Rinder glücklich

Digitale Geräte können die persönlichen Kontakte in Zeiten der Pandemie nicht ersetzen. Das trifft nicht nur auf Menschen zu. Denn aus früheren Studien ist bekannt, dass auch Rinder die Kombination aus Streicheln und sanftem Sprechen sehr schätzen.

Wissenschafter der Vetmeduni in Wien wollten nun herausfinden, ob die Paarhufer auch auf vorgespielte Sprachaufnahmen ähnlich positiv reagieren. Dem ist laut wie Studienerstautorin Annika Lange nicht so: „Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass Streicheln in Kombination mit Live-Sprechen für Rinder entspannender ist, als ein per Lautsprecher wiedergegebener Stimmreiz.“ Es handle sich dabei nicht um einen kurzfristigen Effekt: „Die Änderungen der Herzparameter deuten auf länger anhaltende Entspannungseffekte aufgrund des Live-Sprechens hin“.