Schwarm-Intelligenz: Warum uns Tiere faszinieren und was wir von ihnen lernen

„Alle in der Natur vorkommenden Tiere, von wirbellosen Tieren bis zu Wirbeltieren, müssen geschützt werden. Aber ganz besonderen Schutz benötigen Orang-Utans in Borneo und Jaguare im tropischen Regenwald Süd- und Mittelamerikas, weil der Lebensraumbeider Arten in einemHöllentempo vernichtet wird“, sagt Thomas Frank, Professor an der Universität für Bodenkultur Wien. Wie ist die Lage in Österreich? „Hier sind es besonders Amphibien und Reptilien, Vögel und Wiesenbewohner, die geschützt werden müssen. Sowie Schmetterlinge, die Trockenrasen besiedeln und besonders jene Insekten, die unsere Kulturpflanzen bestäuben und wichtig für unsere Ernährungssicherheit sind“, erklärt der Wissenschaftler weiter. In Österreich leben 54.000 bekannte Tierarten, 40.000 davon sind Insekten. Übrigens: Auch unachtsames Wegwerfen von Müll im Wald gefährdet Wildtiere und stört das gesamte ökologische Gleichgewicht. Mit etwas Rücksicht auf Natur und Tierwelt können wir alle einen Beitrag zu ihrem Schutz leisten.