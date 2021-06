Sterbehilfe: "Tötung nicht romantisieren"

Aber wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie das VfGH-Erkenntnis nicht prinzipiell für problematisch …

Ich verstehe es insofern, als es in der Gesellschaft eine große Zustimmung zum selbstgewählten Lebensende gibt. Andererseits zweifle ich sehr daran, dass das Sterben durch eine Neuregelung menschlicher, die Gesellschaft dadurch humaner wird. Letztlich sehe ich in der Entwicklung auch ein Versagen, mit Verletzlichkeit und Abhängigkeit umzugehen. Je mehr das Platz greift, umso schwieriger wird es, mit Alter und Niedergang sich abzufinden. Jede einzelne Entscheidung hat in diesem Sinne auch gesamtgesellschaftliche Effekte – eine individuelle Entscheidung ist nie nur individuell.

Der Anwalt, der die Antragsteller beim VfGH vertreten hat, hat in einem Interview gesagt: „Es gibt weltweit keinen Nachweis, dass in einem Land mit liberaleren Bestimmungen Missbrauch in einem relevanten Ausmaß aufgetreten wäre.“ Hat er da recht?

Das hängt davon ab, was man unter „Missbrauch“ versteht. Wenn man damit meint, dass Menschen gegen ihren Willen getötet werden, dann gibt es etwa in den Niederlanden kaum Missbrauch. Was ich aber auch tragisch finde, ist, dass sich die Überzeugung durchsetzt, dass das einzig würdige Sterben jenes ist, das man selbst in Gang gesetzt hat. Die Verfügbarkeit der aktiven Sterbehilfe verändert unseren Blick auf Leben und Tod. Das ist kein Missbrauch, aber es sind Auswirkungen, die man anfangs nicht vorhergesehen hat.

Was folgern Sie politisch daraus?

Dass die Beihilfe zum Suizid respektiert wird – das sage ich als Demokrat – aber dass sie nicht präsentiert wird als eine Option für humanes Sterben. Denn für ein humanes Sterben ist Sterbehilfe anno 2021 nicht mehr nötig.