Schulleiter: Die Möglichmacher

Was wünschen Sie sich in der momentanen Situation von Minister Faßmann?

Michael Sörös: Nicht tausend neue Reformen – es läuft derzeit genug. Weniger ist oft mehr. Schole, die griechische Wurzel des Wortes Schule, bedeutet nun einmal „Ruhe, Muße, Langsamkeit“. Schule ist kein Tempowettbewerb.

Pfingstner: Ja, die Reformen gehen weiter, als ob es kein Corona gäbe.

Zins: Vom Minister wünsche ich mir, dass er weiterhin die Praktiker einbezieht. Und dass er schnelle Testungen für die Schulen erreicht und der Öffentlichkeit signalisiert: Grundbedingung für das von allen gewünschte Offenhalten der Schulen ist die Achtsamkeit aller, von der Einhaltung der Regeln bis zur Ehrlichkeit beim Contact Tracing.

Was macht einen guten Direktor aus?

Zins: Die Schüler merken, wie Lehrer miteinander umgehen. Sie müssen den Eindruck haben, dass das Team an einem Strang zieht, und die Schule als Ort der Gemeinschaft erleben, die sie mitgestalten. Da muss meine Türe immer offen sein, damit alle Lehrer – ebenso wie Eltern und Schüler – zu mir kommen können.

Pfingstner: Bildungsforscher Michael Schratz, der in der Jury für den deutschen Schulpreis ist, beantworte die Frage, was erfolgreiche Schulen gemeinsam haben, so: Der Direktor braucht eine Vision und überträgt sie in die Organisation. Ohne eine Vision gerät Schulleitung zur reinen Verwaltung. Zweitens: Der Direktor ist nah dran – nah an Forschungsergebnissen, nah am Schüler, nah an Eltern und Lehrern. Und er hinterlässt überall seine Spuren.

Keine leichte Aufgabe: Ist es schwierig, Bewerber für Direktorenposten zu finden?

Sörös: Ja – in allen Schultypen, in den AHS besonders, doch auch in Pflichtschulen, wird es schwieriger. Wegen des Geldes macht das jedenfalls niemand. Jeder Lehrer, der um zwei Gehaltsstufen älter ist als der Direktor, verdient mehr. Auf dem Land kommt die Geografie dazu. Wenn man in Mistelbach wohnt, bewirbt man sich nicht im Süden Niederösterreichs.

Was hat Sie denn bewogen, Direktor zu werden?

Sörös: Man hat viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das mittlere Management würde auch Eltern und Schülern etwas bringen, wenn Direktoren mehr Zeit für sie hätten. (Zins und Pfingstner nicken zustimmend).

Eine Ihrer wesentlichen Aufgaben ist die Schulentwicklung. Sie macht die Qualität eines Standorts aus. Was versteht man darunter?

Pfingstner: Die drei Säulen sind Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung – jede für sich extrem anspruchsvoll. Etwa das Personal: Bei mir sind das 60 Mitarbeiter (Lehrer und Hauspersonal), deren Stärken und Entwicklungspotenzial ich gut kennen sollte: Ich muss wissen, in welchem Entwicklungsstand jeder ist, wie ich ihn einsetze, dass er motiviert und nicht nach zwanzig Jahren ausgebrannt ist.