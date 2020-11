Schon wieder gestrandet: Helfer retteten 120 Wale vor Sri Lanka

Freiwillige und Marinesoldaten haben vor der Küste Sri Lankas rund 120 gestrandete Grindwale gerettet. Den Helfern gelang es am Dienstag, die verirrten Tiere wieder ins offene Meer zurück zu treiben, wie ein Marinesprecher sagte. Die Meeressäuger waren am Samstag am Strand von Pandura rund 25 Kilometer südlich der Hauptstadt Colombo gestrandet. Es war die bisher größte Massenstrandung von Walen in Sri Lanka überhaupt.