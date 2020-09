Drama in Tasmanien: Warum Grindwale stranden - und verenden

Noch ist nicht bekannt, warum die Grindwale in der abgelegenen Macquarie-Bucht zu nahe an die zerklüftete Küste geschwommen sind. „Prinzipiell zeigen Untersuchungen, dass Wale häufig aufgrund von Infektionen durch Bakterien oder Viren die Orientierung verlieren“, sagt Axel Hein, Meeresexperte beim WWF. Das gilt auch bei Parasitenbefall. Lebt eine Art – wie der Grindwal – in Gruppen von bis zu 500 Exemplaren, folgen alle dem kranken Leittier in den Tod. Wo das Ufer langsam abfällt, ist eine Umkehr aus eigener Kraft fast ausgeschlossen. Für gestrandete Tiere müssen Helfer Schneisen zum Wasser graben, im optimalen Fall spült die Flut die Tiere zurück ins Meer. Oft braucht es technische Hilfe. Kräne heben die Säuger auf Planen, Boote ziehen diese in tiefere Zonen.

„Lärmverschmutzung kann eine Fehlleistung in der Orientierung verursachen. Schall breitet sich unter Wasser viel schneller und über weitere Distanzen aus als an Land“, zählt Gerhard Herndl, Uni-Professor für Aquatische Biologie, einen weiteren potenziellen Auslöser auf. Geräusche von Schiffsmotoren etwa stören das tierische Echolot. Beim Ausweichen können die Weitschwimmer ins Seichte geraten. Entsteht wiederum durch Schallkanonen Panik, tauchen die verstörten Säuger zu schnell auf und verenden an Gasblasen im Blut. So führten militärische Sonar-Experimente nachweislich zu zahlreichen Strandungen.