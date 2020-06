Schlaue Säuger: Delfine sind die Affen der Meere

Delfine gelten als besonders schlau. Jetzt haben sich Schweizer Forscher angeschaut, wie die Meeressäuger lernen. Für ihre Studie an der Universität Zürich, UZH, haben sie zwischen 2007 und 2018 mehr als 1.000 Tümmler in der westaustralischen Shark Bay beobachtet. Es zeigte sich, dass die Tiere neue Techniken zum Beutefang nicht nur von ihren Müttern lernten, sondern auch von anderen Artgenossen. Damit zeigen sie ähnliche kulturelle Verhaltensweisen wie Menschenaffen.

Ausgefallene Jagdtechniken

Die Tiere wenden teils außergewöhnliche Techniken an, um an Futter zu gelangen. Eine davon ist das sogenannte "Shelling". Bei dieser Jagdtechnik nützt es den Beutetieren auch nichts, wenn sie sich im leeren Gehäuse einer Riesenschnecke verstecken. Denn die Delfine befördern das Schneckenhaus mit ihrem Schnabel an die Wasseroberfläche und schütteln sich dort die Beute einfach ins Maul.