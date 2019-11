Delfine verwenden lieber die rechte Flosse

Ähnlich wie bei Menschen bevorzugen Delfinen ihre rechte Körperhälfte: US-Forscher konnten dieses Verhalten jetzt bei Großen Tümmlern in den Bahamas nachweisen.

Unter 709 Versuchen mit 27 Delfinen drehte sich immer nur einer mit einer seltsam geformten rechten Flosse in vier Anläufen nach links.

"Ich hatte so ein Verhalten nicht erwartet, schon gar nicht, so ein starkes Beispiel zu finden!“, so Studienleiterin Daisy Kaplan vom "Dolphin Communication Project", einer gemeinnützigen Organisation in den USA.

James Herbert-Read, Biologe an der Universität Cambridge, fügt hinzu, dass die Studie immer deutlicher erklärt, dass viele Arten in bestimmten Aufgaben Händigkeit zeigen. Er bezeichnet die Stärke der Präferenz der Delfine sei bemerkenswert.