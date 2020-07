Risiken für Fische durch Klimawandel viel größer als angenommen

Bleibt der Klimawandel ungebremst, gefährdet er einer Studie zufolge wegen steigender Wassertemperaturen die Fortpflanzung von bis zu 60 Prozent aller Fischarten. Betroffen wären Fische im Meer ebenso wie in Seen, Teichen und Flüssen, wie das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in der Helmholtz-Gemeinschaft am Donnerstag in Bremerhaven mitteilte.

In ihrer Metastudie gewannen AWI-Forscher demnach wegweisende Erkenntnisse zu den Folgen des Klimawandels für die Fischbestände weltweit. Die Wissenschafter berichten über ihre Forschungen in der Fachzeitschrift "Science". Der Analyse zufolge sind die Risiken für Fische durch den Klimawandel deutlich größer als bisher angenommen - wenn man berücksichtigt, dass Fische in bestimmte Lebensstadien besonders empfindlich auf steigende Wassertemperaturen reagieren. Eine solche geringe Wärmetoleranz zeigen sie vor allem während der Fortpflanzung.

Das bedeutet laut AWI, dass die Wassertemperatur in den Laichgebieten maßgeblich über den Fortpflanzungserfolg der Arten entscheidet und Fische auf diese Weise besonders anfällig für den Klimawandel macht. Vor diesem Hintergrund trugen die Biologen für ihre Analyse nun wissenschaftliche Daten zur Wärmetoleranz von 694 Fischarten zusammen.