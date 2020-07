Alarmierende Langzeitwirkungen von Insektengiften auf Ameisen

Bedrohung für unsere Umwelt

Da eine große Anzahl an Arbeiterinnen ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Ameisenkolonie ist, ist somit das Überleben der Kolonien gefährdet. "Wenn wir berücksichtigen, wie wichtig Ameisen für unsere Ökosysteme sind, wird klar, dass der Einsatz von Neonikotinoiden eine Bedrohung für unsere Umwelt darstellt", sagt Daniel Schläppi vom Institut für Bienengesundheit der Universität Bern, Hauptautor der im Journal Nature Communications Biology publizierten Studie.

Die Schwarze Gartenameise (Lasius niger), auch Schwarze Wegameise, Mattschwarze Wegameise oder Schwarzgraue Wegameise genannt, gehört in der Unterfamilie der Schuppenameisen (Formicinae) zur Gattung der Wegameisen (Lasius). Sie ist die häufigste Ameise in Mitteleuropa. Man findet sie in nicht zu trockenen Habitaten an Waldrändern ebenso wie in offenen Landschaften. Als sehr anpassungsfähiges Tier lebt sie auch in Gärten und Städten, wo sie sich unter Steinen, Baumrinde, im Rasen und in Mauerspalten verbirgt und auch in Häuser eindringt.