Fischsterben: In diesen Regionen fehlt dem Meer der Sauerstoff

Der zweite Hauptgrund für den Sauerstoffabfall um zwei Prozent (Vergleich zu 1960) ist die Einleitung von Abwässern in die Meere. Die enthalten Nährstoffe, vor allem aus der Düngung in Landwirtschaft und Aquakulturen, das fördert den Algenwuchs, die dem Wasser wiederum viel Sauerstoff entziehen. Diese Überdüngung betrifft in Europa ganz besonders die Ostsee.

Fischsterben

Die schlechteren Bedingungen wirken sich mehrfach auf Meeresflora- und fauna aus: So sterben Korallenriffe ab, das entzieht Fischen Lebensgrundlagen. Und große Arten wie Thunfisch und Hai müssen etwa öfter in höhere Schichten vorstoßen. In wärmeren Gewässern vermischten sich sauerstoffreiche und -arme Schichten weniger gut, heißt es in dem Bericht. Thunfische und Haie brauchten wegen ihrer Größe und ihres Energiebedarfs viel Sauerstoff. Sie würden in relativ sauerstoffreiche Schichten an höheren Lagen gezwungen und setzten sich dann der Gefahr aus, gefischt zu werden. Überfischung sei die Folge, so die IUCN.