Reise-Freibriefe anno dazumal

1679 – nach einer der ganz großen Pestepidemien in Wien – führten die Behörden diesen Pass ein, mit dem bescheinigt wurde, dass der Inhaber gesund ist. „Nur damit durfte man sich außerhalb von Wien frei bewegen und etwa nach Graz reisen“, weiß Angetter-Pfeiffer.

Geregelt und vorgedruckt

Zeitgleich mit dem Beginn der Massenimpfungen um 1800 begann auch die Zeit der Impfnachweise. Alles war geregelt und musste in vorgedruckte Formulare, für die die Buchdruckerei Josef Wimmer aus Linz sogar Werbung in Zeitungen machte, eingetragen werden: „Ignorierte jemand die Aufforderung zur Impfung, wurde das auch protokolliert. Schließlich wurden die Impf-Rapporte an die Behörden geschickt“, erzählt die Medizinhistorikerin.

Sogar die hohe Geistlichkeit wurde als Unterstützung eingespannt: „Die Pfarren mussten immer im März an die Behörden melden, welche Kinder im vergangenen Jahr geboren worden waren. So hatte man einen Überblick, wer geimpft werden musste.“ Schließlich waren an die Immunisierung Privilegien geknüpft (siehe Grafik).

Mehr Tote durch Seuchen als durch Krieg

Impfzwang gab es in Österreich nur für Soldaten: „Im Militär war man rigoros, in Folge des engen Zusammenlebens hatte man immer schon Panik vor Infektionskrankheiten. Denn in den Kriegen des 19. Jahrhunderts gab es die meisten Toten und Ausfälle nicht durch Kampfhandlungen, sondern durch Epidemien“, erzählt Angetter.

Während des Ersten Weltkrieges gab es daher große Impfaktionen im Militär. Der Impfausweis war wichtig, um einen Überblick zu haben, wer wogegen geimpft war und wann welche Auffrischungsimpfung fällig war.

Ansonsten setzte Österreich schon immer eher auf sanften Druck, um die Menschen zum Impfen zu bewegen – die Leistungen des Wohlfahrtsstaates gab es für die, die den Impf-Empfehlungen folgten. Bisher gelb und faltbar, vielleicht schon bald grün und elektronisch.