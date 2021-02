Wie ein spanischer Arzt ab 1803 die erste globale Impfaktion durchzog

„Den Eiter konnte man zwar trocknen und mit der Post verschicken, ob er aber eine monatelange Reise nach Amerika überdauern wurde, war sehr fraglich“, weiß Czech.

Francisco Javier de Balmis, Arzt am Hof von König Karl IV., schlug also vor, den Kindern den Lebendimpfstoff zu spritzen und ihn während der Seereise sukzessive zu übertragen, um die Impfung immer aktiv zu halten, als menschliche Kette sozusagen. Medizinhistoriker Czech nennt es einen „riskanter Plan, von Unsicherheiten geprägt“.

Immer einer krank

Am 30. November 1803 stach die Korvette „María Pita“ von La Coruña aus in See. An Bord waren die eingangs angesprochenen 22 Buben aus dem Findelhaus. Ausgewählt worden waren die gesündesten im Alter zwischen acht und zehn Jahren, die noch nie an Pocken erkrankt oder geimpft worden waren. Jede Woche wurde zwei Kindern der Impfstoff in den Arm gespritzt, der aus Pusteln der in der Vorwoche geimpften Kinder entnommen worden war.

„Die Reise dauerte bis zum Frühling, und in der ganzen Zeit musste immer jemand dabei sein, diese Krankheit auszubrüten, den Punkt erreichen, an dem er die Pusteln ausbildete, sodass man den Eiter auf den nächsten Buben übertragen konnte“, erzählt Czech. Ziel war es, am Ende der Reise zumindest einen Buben zu haben, von dem man den aktiven Erreger übernehmen konnte.“