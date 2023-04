Psychedelika bei Long Covid: Rauschmittel als Medizin?

Mehr als ein Einzelfall

Ein Einzelfall belegt in der Wissenschaft nichts. Allerdings mehren sich Berichte über die positive Wirkung psychedelischer Drogen bei Long Covid, ein Syndrom für das es vielversprechende Therapieansätze, aber nach wie vor kein Heilmittel gibt.

Klinische Studien zum kurativen Potenzial von LSD, halluzinogenen Pilzen oder Ayahuasca bei Long Covid gibt es freilich noch nicht. Der Weg dorthin ist ein weiter. Forschenden wie Joel Castellanos von der University of California werden allerdings immer wieder Patientengeschichten zugetragen, die einen positiven Effekt zumindest nahelegen. Castellanos, der aktuell an der Publikation von Fallberichten arbeitet, ist "begeistert von Psychedelika", sagt er Time. "Es ist eine ganz neue Art, viele verschiedene Symptome zu betrachten, die Menschen erleben."

Sue Sisley erforscht Psilocybin am Scottsdale Research Institute in Phoenix. Und sie arbeitet an einer Long-Covid-Klinik. Auch sie interessiert sich für die Verwendung von Halluzinogenen als Long-Covid-Therapeutikum, nachdem ihr Patientinnen und Patienten von erfolgreichen Selbstversuchen erzählten.