Forschung zu Ayahuasca: Was der halluzinogene Trunk im Hirn bewirkt

Gewaltige Halluzinationen, lebensverändernde Einsichten, befreiende Reisen in andere Realitäten – oder zu den intimsten emotionalen Erinnerungen: In Südamerika nutzen Schamanen Ayahuasca seit Jahrhunderten für medizinische und rituelle Zwecke. In jüngster Vergangenheit wird das therapeutische Potenzial des berauschenden Suds bei psychischen Leiden erforscht.

Verantwortlich für die bewusstseinserweiternde Wirkung des Tees ist Dimethyltryptamin. Enthalten ist die halluzinogen wirkende Substanz in den Blättern des Kaffeestrauchgewächses Psychotria viridis. Diese werden zusammen mit Banisteriopsis caapi, einer riesigen Lianenheilpflanze des Amazonas, zerstampft und zu einem Trunk aufgegossen.

Forschende haben nun im Detail untersucht, was Dimethyltryptamin im Hirn bewirkt.

Hypervernetztes Hirn

Die Aufzeichnungen zeigen tiefgreifende Vernetzungseffekte im gesamten Gehirn – insbesondere in Bereichen, die bei komplexeren kognitiven Aufgaben, etwa der Handlungsplanung, der Sprache, der Entscheidungsfindung oder der Imagination, eine zentrale Rolle spielen. Es scheint zu einer Art Hypervernetzung zwischen verschiedenen Hirnregionen zu kommen.

"In der Dosierung, die wir verwenden, ist es (Dimethyltryptamin, Anm.) unglaublich potent", sagt Robin Carhart-Harris, Psychiater und Neurowissenschafter an der University of California, San Francisco, gegenüber dem Guardian. "Die Menschen beschreiben, dass sie unsere Welt verlassen und in eine andere eindringen, die unglaublich fesselnd und komplex ist – und manchmal von anderen Wesen bevölkert wird, von denen sie den Eindruck haben, dass sie eine besondere, gottgleiche Macht über sie haben."