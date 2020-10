Bienenstich-Therapie bis Muttermilch-Kur: Die bizarre Wohlfühl-Welt

Muskelpakete interessieren sich allerdings für ein menschliches Wachstumshormon in der Muttermilch. FGF21 soll die Regeneration nach dem Sport ankurbeln, das Muskelgewebe schwellen lassen. Frauenmilch ist in Europa nicht leicht zu bekommen und wenn, dann nur für Säuglinge. "In den USA boomt der unregulierte Markt, scheinbar wird er von Erwachsenen missbraucht", sagt Böhm. "Das ist problematisch, weil Mütter in Geldnöten so vielleicht ihrem Baby Muttermilch vorenthalten und sie für Geld verkaufen könnten. Die Qualität und bakteriologische Unbedenklichkeit ist bei anonymen Käufen im Internet unter Umständen nicht gegeben."

Von Modeerscheinungen ist die Volksmedizin zu unterscheiden. Vieles, was das Wohlergehen auf pflanzliche oder natürliche Weise fördert, basiert auf jahrhundertealtem Heilwissen. "Fehlen Belege für eine Behandlung, heißt das nicht automatisch, dass sie wirkungslos ist", sagt Kerschner. Für etliche Hausmittel werde es wohl nie aussagekräftige Studien geben. Etwa Topfenwickel oder Zwiebelsäckchen.