Neue Studie: Verbotene Substanz könnte bei Depressionen helfen

"Klinisch beruhigend"

"Die Ergebnisse der Studie sind klinisch beruhigend und unterstützen die Weiterentwicklung von Psilocybin zur Behandlung von Patienten mit psychischen Problemen, die sich durch konventionelle Therapien nicht verbessert haben, wie etwa therapieresistente Depressionen", wird James Rucker, Psychiater und einer der führenden Forscher vom King's College London, in der Pressemitteilung zitiert. Bei der Studie handelt es sich um die erste von zwei Testphasen. Für die zweite Phase der Untersuchung werden über 200 Patienten mit Depressionen in ganz Europa und Nordamerika rekrutiert.

Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) mehr als 264 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Die häufigste medikamentöse Behandlung erfolgt über die Einnahme von Antidepressiva, die den Serotoninspiegel im Gehirn erhöhen und so die Stimmung verbessern.

Diese Präparate wirken jedoch nicht bei jedem und müssen in der Regel als Langzeitbehandlung verschrieben werden, um die Wirksamkeit aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu würden Psychedelika die menschliche Gehirnfunktion rascher verändern und könnten daher potenziell Patienten mit geringeren Dosen behandeln, wenn sie mit einer Therapie kombiniert werden, so die Forscher. Obwohl sich die Forschung noch in einem frühen Stadium befindet, könnte eine solche Behandlung auf eine Reihe von psychischen Erkrankungen abzielen, einschließlich Angstzuständen, Suchterkrankungen und Zwangsstörungen.