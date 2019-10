Psychische Erkrankungen: Jeder Fünfte innerhalb eines Jahres betroffen

Die neuesten Zahlen sind alarmierend: Im Laufe eines Jahres hat jeder fünfte Mensch in Österreich eine psychische Erkrankung wie Depression oder Angststörung, zeigen neue, wissenschaftliche Umfragedaten. Die - kassenfinanzierten -Therapieangebote für Betroffene reichen aber nicht aus, beziehungsweise sind in einigen Bereichen wie etwa der klinisch-psychologischen Behandlung nicht vorhanden. Vor den Folgen warnten jetzt im Vorfeld des Internationalen Tags der psychischen Gesundheit ("World Mental Health Day") der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), die Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen (GkPP), die Vereinigung Pioniere der Klinischen Psychologie (PKP) sowie die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychsomatik.

"Seelische Erkrankungen sind - anders als viele andere - leise, still und nicht sichtbar", sagte BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Puchinger am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien."Daher, so glauben wir, werden sie auch zu wenig gesehen, sind in der Gesundheitspolitik ein wenig unterbelichtet und werden sie nicht wirklich ernst genommen." Und die Zahl der Erkrankungen ist auch steigend.