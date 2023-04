3.000 Jahre alte Haar-Proben: Auch in der Bronzezeit war man schon high

Der italienische Ethnobotaniker Giorgio Samorini, der sich auf die Archäologie psychoaktiver Pflanzen spezialisiert hat und nicht an der Studie beteiligt war, zeigte sich gegenüber der New York Times begeistert von den Ergebnissen. Sie würden sich in eine wachsende Zahl an Beweisen einreihen, die darauf hindeuten, dass Halluzinogene weltweit ein integraler Bestandteil alter Kulturen waren.

Für ihn deuten die Funde darauf hin, dass die Drogen im Zuge eines religiösen Rituals konsumiert wurden: "Das diente nicht der profanen 'Suche nach einem Hoch', sondern ganz allgemein die Suche nach existenzieller Bedeutung."

Einziger Wermutstropfen: Den Strähnen fehlen die Haarwurzeln, was weiterführende DNA-Analysen – etwa, um das Geschlecht der Höhlennutzer zu ermitteln – verunmöglicht.