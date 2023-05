Nobelpreisträger Zeilinger: "Ich war ein Außenseiter"

Über seine „persönliche Reise“ in der Wissenschaft sprach der Quantenphysiker Anton Zeilinger am Freitag im Rahmen der feierlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften. „Ich war ein Außenseiter an der Schule“, erzählte er. „Zum Glück hatte ich einen Zweiten, der auch so ein Spinner war wie ich.“

