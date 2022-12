Anton Zeilinger: "Man soll den eigenen Ideen vertrauen"

Damit exzellente Wissenschaft entstehen könne, sei Begeisterung das Allerwichtigste. "Für mich war mein Physiklehrer im Hietzinger Gymnasium (Fichtnergasse, Anm.) ganz wichtig", erzählte Zeilinger. "Warum war er wichtig? Weil er vollkommen begeistert war von dem, was er gemacht hat. Das ist die allerwichtigste Sache in der Schule, dass man begeistert ist und diese Begeisterung weiter gibt und dadurch authentisch ist und dadurch wirkt."

Er sei davon überzeugt, dass sein Physiklehrer "keine einzige Stunde Fachdidaktik" gelernt habe. Insgesamt haben mit ihm fünf aus seiner Klasse Physik studiert, sagte Zeilinger. "Bei uns gab es keinen einzigen Test in der Physik und keinen Test in der Chemie. Das war ein automatisches Hineinwachsen in die Dinge." Natürlich habe es auch Leute gegeben, die in Physik in der letzten Reihe saßen und die es nicht interessiert hat, "aber das ist auch ok".