Anton Zeilinger: Nobelpreisträger denkt "über die absehbare Zukunft hinaus"

„Als wir mit unseren Experimenten in den 1970er-Jahren starteten und uns Leute fragten, wofür das gut sein soll, musste ich sagen: Für nichts, wir tun das nur aus Neugierde“, sagte Zeilinger: „Als wir in den 1980er-Jahren die Idee für eine spezielle Art der Verschränkung von drei Teilchen hatten, wollten wir das gleich realisieren. Zu der Zeit gab es allerdings die Werkzeuge dafür nicht. Warum erzähle ich das - es geht um die Unmöglichkeit, die Zukunft vorherzusagen.“

Veränderungen in der Denkweise

Wohin die Reise in der Quantenphysik und ihrer künftigen Anwendungen geht, könne niemand sagen: „Ich weiß nicht, wie es in zwanzig Jahren aussieht“, wird der Nobelpreisträger nicht müde zu betonen. In der den alltäglichen Erfahrungen in so vielen Aspekten widersprechenden Quantenwelt liege jedenfalls auch ein Schlüssel zu „Veränderungen unserer Denkweise“; zu Lösungen vielleicht dort, wo niemand hindenkt.

Im Gleichklang mit anderen Nobelpreisträgern hatte Zeilinger bereits am Mittwoch in Stockholm ein Plädoyer für den Wert der Neugierde in der Wissenschaft gehalten. Man dürfe nie vergessen, dass es eine „Zukunft über die absehbare Zukunft hinaus gibt“, sagte der Physiker mit dem Faible für Teilchen.

Bei den Nobel Prize lectures am Donnerstag freute sich Zeilinger sichtlich über seine Auszeichnung. Er plauderte locker über seine finanziellen Möglichkeiten - nicht zuletzt den österreichischen Steuerzahlern gedankt. Lachte über die Venus von Willendorf, die es - seit mehr als 30.000 Jahren über jeden politischen Zweifel erhaben - in eines seiner Papers gebracht hatte. Und ergriff zum Abschluss der Referate die Gelegenheit zum Händeschütteln. Gratulation an Alain Aspect, John Clauser und Anton Zeilinger.