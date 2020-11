Neue Studie: Kein Nachwuchs wegen Angst vor Klimakatastrophe?

Sechs Prozent der besorgten Gruppe bereuten aus diesem Grund sogar, Kinder in die Welt gesetzt zu haben. "Ich habe Angst, dass sie wegen des Klimawandels das Ende der Welt miterleben werden", sagte eine 40-jährige Mutter.

Dass neue Erdenbürger mit ihrem CO2-Ausstoß selbst wesentlich zur Umweltkatastrophe beitragen, war nur für 60 Prozent der befragten ein Faktor in ihren Überlegungen. "Die Ängste über den CO2-Fußabdruck scheinen abstrakt und theoretisch zu sein", zitiert der Guardian Studienleiter Matthew Schneider-Mayerson von der Yale-NUS College in Singapur. "Aber Angst vor dem Leben vorhandener oder potenzieller Kinder in einem sich wandelnden Klima war tief und emotinal. Es war oft herzzerreißend, die Antworten zu lesen."

Diese Ansichten würden auf einer sehr pessismistischen Einschätzung über die Entwicklung der Klimaerwärmung basieren, betonen die Wissenschafter. Die Studienautoren konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen feststellen, jüngere Teilnehmer waren in puncto Fortpflanzung jedoch deutlich besorgter als ältere. US-Psychologen warnten bereits 2017, dass die "Climate Anxiety", also die Angst vor dem Klimawandel, der jungen Generation zunehmend auf die Psyche schlage.