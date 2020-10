Geburtenrückgang: Warum Frauen keine Kinder bekommen

Der Gegenwind war groß, vor allem Mütter empörten sich über die Ausführungen der kinderlosen Autorin. Kinderlosigkeit polarisiert – und sie hat viele Gesichter. Seit Jahren sinkt die Geburtenrate in ganz Europa, in Österreich wurden 2019 um 583 Kinder weniger geboren als im Jahr zuvor. Dies sei laut Österreichischem Institut für Familienforschung vor allem auf den Rückgang der Mehrkindfamilien zurückzuführen. In Italien kamen 2019 so wenige Babys wie zuletzt während des Ersten Weltkriegs zur Welt – eine Tendenz, die sich durch die Covid-19-Pandemie wohl noch verstärken wird.

Eines eint Mütter und kinderfreie Frauen: Zu oft müssen sie sich für ihre Lebensentwürfe rechtfertigen. Zwei Frauen berichten, warum sie trotzdem nichts bereuen.