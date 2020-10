Interview zu "Mom-Shaming": Keine Angst vor der "Mütter-Mafia"

Wo ist die Grenze, wo man doch etwas sagen soll? Und wie sagt man es, dass es kein Mom-Shaming ist? Als Beispiel: Eine Mutter schreit ihr Kind auf der Straße an oder behandelt es grob.

Nicht jede Mutter ist automatisch eine tolle Mutter. Manchmal muss man aus Zivilcourage eingreifen. Statt sie anzugehen, kann man sagen „Ich fühle mich unwohl, wenn ich das sehe“ oder einfach nur „Kann ich Sie unterstützen?“

Wie kann ich im Freundeskreis einer Mutter Feedback geben oder Hilfe anbieten, ohne sie zu beschämen?

Wichtig ist, dass ich klar vorausschicke, dass ich eine Freundin bin und auf ihrer Seite stehe. Und mir etwas aufgefallen ist. Entweder dass sie gestresst wirkt und ich sie entlasten möchte, indem ich ihr etwa mal die Kinder abnehme. Oder mir ist etwas Konkretes aufgefallen. Aber es ist heikel, es hat immer auch mit Anmaßung zu tun. Das ist aber ein riesiger Unterschied zu einem Kommentar wie „Bei dir ist aber ein Chaos!“

Was tut man als Mutter oder Vater, wenn wirklich etwas Drastisches schiefgeht – und das Kind etwa Drogen nimmt? Schämt man sich selbst?

Ich möchte ein Kompliment an alle Eltern aussprechen, die sagen: Das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Denn das zeigt die Bereitschaft, es anders zu machen. Und mich auf mein Ziel zu konzentrieren: Wo will ich in der Beziehung zu meinem Kind hin? Wir müssen uns davon verabschieden, dass es einen standardisierten Weg des Richtig oder Falsch gibt. Jedes Kind braucht etwas anderes. Meine 20-Jährige Tochter braucht eine ganz andere Kommunikation als mein mittlerer Sohn oder meine Jüngste. Deswegen müssen wir auch etwas flexibler in unseren Beziehungen werden.