"Ihr seid widerlich": Pink ärgert sich über Mom-Shaming im Netz

Sängerin Pink teilt auf ihrem Instagram-Account des Öfteren Schnappschüsse ihrer Familie, auf denen Ehemann Carey Hart (43) und ihre beiden Kinder zu sehen sind.

Ein Foto, das Pink am Sonntag postete, versetzte so einige Fans in Aufregung. Auf dem Foto war der zweijährige Sohn der "So What"-Interpretin zu sehen. Jameson Moon war ohne Schwimmwindel in der Nähe des Pools abgebildet.

Pink zu Followern: "Da ist etwas wirklich nicht richtig mit euch"

Negative Kommentare ließen nicht lange auf sich warten.

Die 39-Jährige löschte daraufhin das Bild und ließ ihre Fans verärgert wissen: "Da ist echt etwas wirklich nicht richtig mit vielen von euch da draußen. Über den Penis meines Babys diskutierien? Über Beschneidung? Ist das euer Ernst?"

Sie fuhr fort: "Wie jede normale Mutter am Strand habe ich nicht einmal bemerkt, dass er seine Schwimmwindel abgenommen hat."