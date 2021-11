Matthias Karmasin: „Forscher müssen klarere Kante zeigen“

Es muss Gründe geben, warum Österreich im EU-Schnitt so schlecht dasteht.

Da gibt es einen Mix an Ursachen, etwa historische Gründe – die Aufklärung hat wohl in anderen Ländern anders gegriffen als bei uns. Zudem haben wir europaweit eine einzigartige Konzentration an Boulevardmedien, was Folgen für die Qualität des Diskurses hat. Dass manche ihre Informationen nur über soziale Medien erhalten und sich dabei nicht bewusst sind, dass sie in einer Blase leben, kommt erschwerend dazu. Hier müsste man schon in der Schule ansetzen.

Das allein wird nicht reichen: Wie könnte man Skeptikern begegnen?

Die Menschen müssen auf vielen Wegen erreicht werden. Wie das funktioniert, wissen wir aus Studien. So ist es wichtig, verständlich zu erklären, was Wissenschaft überhaupt ist – dazu gehören gut ausgestattete PR-Abteilungen an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und es braucht Formate wie die Kinderuni, die lange Nacht der Forschung oder auch die Webinare, wo man Wissenschaft live und interaktiv miterleben kann. Auch Initiativen wie die Wissenschaftscomics der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sind hier ein gutes Beispiel.

Müssen sich die Forscherinnen und Forscher mehr in die öffentliche Debatte einbringen?

Ja, sie müssen klarere Kante zeigen. Und sie müssen deutlich machen, dass in einer freien und gerechten Gesellschaft zwar alle Menschen gleich sind, aber dass nicht alle Aussagen gleich wahr sind. Ein zweiter Punkt: Es gibt kein Recht auf falsche Tatsachenbehauptung unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit. Weder rechtlich noch ethisch.