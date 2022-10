Computer erfindet Phantasienamen für 65.000 neue Mikroben-Arten

Weil sich in den vergangenen Jahren die Forschungsmethoden in der Sequenzierung des Erbguts (DNA) so verbessert haben, werden so viele Lebewesen ohne Zellkern (Prokaryoten) wie Bakterien und Archaeen entdeckt, dass man mit der Benennung nicht nachkommt. Als Übergangslösung erhalten sie daher einen - nicht sehr eingängigen - aus Zahlen und Buchstaben zusammengesetzten Namen.

Mark Pallen von der University of East Anglia in Norwich/GBGroßbritannien und Miguel Rodríguez-Rojas vom Institut für Mikrobiologie und dem Digital Science Center (DiSC) der Universität Innsbruck haben nun im "International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology" ein von ihnen entwickeltes Computerprogramm vorgestellt, das lateinisch klingende Namen erfindet. "Unser Programm kann innerhalb von wenigen Minuten tausende neue Artennamen generiert. Diese setzen sich aus lateinischen Bausteinen zusammen und weisen die für wissenschaftliche Namen typische weibliche Nachsilbe auf", erklärt Rodríguez-Rojas in einer Aussendung.

Das Ergebnis ist eine Reihe von lateinisch klingenden Namen, die zwar keine Bedeutung haben, aber einzigartig sind. Beispiele sind "Dupisella tifacia" für ein Bakterium aus dem Schafsdarm, "Hopelia gocarosa" für eine Mikrobe aus schwedischem Grundwasser oder "Saxicetta apufaria" für einen Mikroorganismus aus einem russischen Salzsee.