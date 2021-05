Austria Barcode of Life: Mit Strichcodes die Natur erfassen

Die Grazer Wissenschaftler trauten ihren Augen nicht, als ihnen 2015 ein grünlich schimmernder Fisch ins Netz ging. Wie die Gen-Analyse später zeigte, hatten sie tatsächlich eine neue Spezies gefangen. Der Smaragdgressling kommt mutmaßlich nur in der Oberen Mur vor.

2020 analysierten Kollegen trübe Proben der March – und siehe DNA, der scheue Schlammpeitzger, bekannt aus Donau- und Thaya-Auen, hatte hier – wie zahlreiche andere Organismen – über Schuppen und Ausscheidungen sein Erbgut im Wasser hinterlassen.

Hotspot der Biodiversität

Österreich gilt wegen seiner geografischen Lage und abwechslungsreichen Landschaft als Hotspot der Biodiversität. Ca. 75.000 Pflanzen-, Tier- und Pilzarten kommen zwischen Boden- und Neusiedler See vor. Mit dem „Austrian Barcode of Life“ sollen sie inventarisiert werden. Das ABOL-Projekt startet gerade in die dritte Phase. Die Vernetzung auf europäischer und globaler Ebene läuft.