Welche Tiere einen prominenten Namenspaten haben

„Das Tier erinnerte uns von den Farben her an den reduzierten Stil Karl Lagerfelds“, erklären die Wissenschafter.

In bester Gesellschaft

Karl Lagerfeld befindet sich in bester Gesellschaft. John Lennon lebt als Tarantel im brasilischen Amazonas. Ein Forscherteam hat die Art zu Ehren ihres Idols als Bumba lennoni bezeichnetet. Die Benennung von neu entdeckten Tieren nach Society- und Popkultur-Größen boomt: So gibt es eine Milbe, die nach Jennifer Lopez benannt ist. Neben ihr dienen auch Angelina Jolie und Neil Young als Namenspaten für Spinnen, Bill Gates für eine Mistbiene oder Prinz Charles für einen Frosch. Auch Politiker - allen voran US-amerikanische Präsidenten - kommen in der Fauna zu Ehren. Sogar Hitler findet sich im Reich der wilden Tiere wieder - als blinder räuberischer Laufkäfer Anophtalmus hitleri. Den Namen erhielt das daran schuldlose Tier, das in einer Höhle in Slowenien lebt, im Jahr 1937. Allerdings haben auch drei Staubpilzkäfer-Arten Prominenz erlangt: Agathidium bushi, A. cheneyi und A. rumsfeldi sind nach den drei Politikern aus Übersee benannt.