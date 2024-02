Liebeszauber und Flüche: Magische Texte aus Ägypten übersetzt

In einem Amulett um den Hals getragen oder heimlich im Haus eines Widersachers versteckt, sollten sie unter anderem Krankheiten heilen, Feinde verfluchen, Liebe oder Hass hervorrufen oder einen Blick in die Zukunft erlauben. Fünf Jahre lang hat sich ein Team von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern mit „magischen“ Texte aus Ägypten beschäftigt, die auf Papyrus , Pergament , Papier und Tonscherben verfasst wurden und aus der Zeit zwischen dem vierten und zwölften Jahrhundert n. Chr. stammen. Magisch war die Wirkung, die von diesen Papyri ausgehen sollte. Was diesen Texten außerdem gemeinsam ist: Sie alle wurden in koptischer Schrift und Sprache verfasst. Koptisch ist die letzte Entwicklungsstufe der ägyptischen Sprache. Sie löste um das zweite Jahrhundert n. Chr. das Demotische ab und wurde ihrerseits mit der arabischen Eroberung Ägyptens im 7. Jahrhundert nach und nach verdrängt.

Am Lehrstuhl für Ägyptologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) haben die beiden in den vergangenen fünf Jahren das gleichnamige Forschungsprojekt geleitet, das durch das Programm „Exzellente Ideen“ der JMU finanziert worden war.

Der Übergang zum Christentum hinterlässt Spuren

Tatsächlich hat der Übergang zum Christentum auch in den magischen Texten Spuren hinterlassen. „Die Christianisierung Ägyptens beendete zwar die Kulte der zahlreichen Götter der pharaonischen Zeit, aber sie beendete nicht den Glauben an eine Welt voller übermenschlicher Kräfte“, erklärt Korshi Dosoo. Stattdessen hätten die Menschen ihre einstigen Götter umgestaltet in Engel und Heilige, die dem allmächtigen Gott dienten, und in böse Wesen, die seiner Schöpfung schaden wollten.



Dementsprechend sind diese Manuskripte „reiche Quellen für Informationen über das tägliche Leben und die gelebte Religion in Ägypten in den letzten Jahrhunderten der römischen Herrschaft und den ersten Jahrhunderten nach der arabischen Eroberung“, wie der Verlag schreibt.

Ein Lückenschluss in der Forschungslandschaft

Mit ihrem Interesse an magischen Texten aus Ägypten steht das Würzburger Forschungsteam in einer langen Tradition. Schon im Jahr 1928 hat der Papyrologe Karl Preisendanz die Textsammlung Papyri Graecae Magicae (PGM) herausgegeben, die trotz ihres Namens im Wesentlichen Papyri aus Ägypten enthielt und die zu einem späteren Zeitpunkt um die Papyri Demoticae Magicae ergänzt wurde. Eine umfassende Samm

lung magischer Texte in koptischer Schrift und Sprache hatte bislang aber noch gefehlt.



„Diese Lücke haben Korshi Dosoo und Markéta Preininger dank der JMU-Finanzierung mit dem jetzt veröffentlichten Band zu schließen beginnen können“, erklärt Professor Martin Andreas Stadler, Inhaber des Lehrstuhls für Ägyptologie an der JMU.