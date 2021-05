So rochen die Tempel der Pharaonen

„Kein Ägyptologe kam bisher auf die Idee, über die Gerüche im Alten Ägypten zu forschen“, sagt sie und mutmaßt: „Über Gestank redet man ja nicht so gerne, vor allem als Wissenschafter, denn dann kommt man als unseriös rüber“. Heute gehört sie zu den Pionieren des neuen Forschungsgebietes „Geruchslandschaften“. Goldsmith interessiert sich für Tempel, Gärten, Gräber und den Duft der Liebe. „Man fokussiert sich an bestimmten Orten nicht auf das, was man sieht, sondern das, was man riecht“, erklärt sie.

Dazu durchkämmt sie uralte Schriften auf der Suche nach Hinweisen: „xnm bedeutet riechen, bhd Räucherwerk verbrennen, id.t Parfum, sTi nTr (ausgesprochen setschi netscher) ist der göttlichen Duft“. Goldsmith hat mittlerweile alle Wörter, die mit Duft zu tun haben, in eine Datenbank eingespeist. Danach hat sie alle Bücher mit Blick darauf durchforstet, um herauszufinden, welche Texte für ihre Forschung relevant sind. Dabei wurde immer klarer: „Für die Alten Ägypter waren Düfte wichtiger Teil ihres Glaubenssystems.“

Workshops

Mittlerweile gibt die Ägyptologin Workshops zu den Gerüchen des Alten Ägypten, und eine interessierte Laienschar aus aller Welt hat sich an einem Sonntagabend vor dem Bildschirm versammelt. Goldsmith zeigt den Grundriss des Tempels von Edfu.