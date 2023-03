Ägypten: Erster Blick ins weltgrößte Archäologiemuseum

Nein, das sei kein Konstruktionsfehler, sondern wohldurchdacht, berichtet der junge Ägypter. Er lädt die ersten Besucher des GEM zu einer Reise im Kopf nach Abu Simbel ein. Der wohl bekannteste Tempel am südlichsten Ende des Landes am Nassersee wurde von Ramses erbaut und ist für sein Sonnenwunder bekannt: Zweimal im Jahr beleuchtet die Sonne drei von vier Statuen tief im Inneren des Heiligtums. Mario: „Am 21. Februar und am 21. Oktober. Der eine Tag ist der Geburtstag von Ramses dem Großen, der andere markiert seine Thronbesteigung. Und hier im Grand Egyptian Museum hat man das Phänomen nachgestellt. Dann wird das Sonnenlicht genau auf den größten aller Pharaonen fallen.“

Das nächste Mal wird das also am 21. Oktober passieren. Mit etwas Glück könnte dieser Tag mit der tatsächlichen Eröffnung des Museums zusammenfallen, denn wenn man Mario fragt, wann das nun endlich passieren wird, meint er mit einem optimistischen Lächeln: „In einem halben Jahr. Inschallah (hoffentlich; wörtlich: so Gott will)“.