Kreuzfahrt auf dem Nil

Langsam setzt sich die "MS Grand Rose" in Bewegung (demnächst wird sie abgelöst von der "MS Grand"). Sowohl von den klimatisierten, komfortablen und sauberen Kabinen als auch vom beschatteten Sonnendeck mit Pool eröffnen sich malerische Ausblicke auf den schmalen, grünen Saum, der die Lebensaderumrahmt. Dahinter breitet sich die Wüste aus, bisweilen durchzogen von bizarren Gesteinsformationen.

Ansichtskarten-Szenerie all inclusive sozusagen – ebenso wie die üppige Vollpension an Bord. Selbst die alkoholischen Getränke sind im Package dabei. Vor allem Österreicher und Deutsche langen gerne und nicht zu knapp zu, ist es im Land am Nil ansonsten doch gar nicht leicht, zu einem Bier zu kommen. Und wenn doch, ist es teuer (6 Euro).

Aber auch die Kultur kommt nicht zu kurz. Landausflüge zum "Krokodil-Tempel" (Komombo) und zum Isis-Tempel bei Assuan lohnen sich allemal. Letzterer wurde, weil bisweilen in den Nilfluten versunken, Stein für Stein abgebaut und an erhöhter Stelle wieder zusammengesetzt. Einen Deutschen beeindruckt das wenig, er freut sich schon wieder auf das Bier auf dem Schiff. So eine Nilkreuzfahrt hat eben für jeden Geschmack etwas zu bieten.