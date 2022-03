Entdeckung im Pharaonenland: „Wie ein Pompeji ohne Leichen“

Die antike Stadt selbst war Forschungsniemandsland. „Lange wurde sie nicht als pharaonische Stadt wahrgenommen. Dabei sagte der englische Ägyptologe Barry Kemp bereits in den späten 1970er-Jahren, dass Kom Ombo viel älter ist, als wir glauben“, erzählt die Stadtarchäologin Forstner-Müller, die gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Pamela Rose, diese Forschungslücke schließen will.

Und so kann es durchaus zu kuriosen Szenen kommen, wenn Nil-Reisende auf dem Weg zur Tempelbesichtigung an der österreichischen Grabung vorbei kommen und sich lautstark beschweren, weil sie sie nicht besichtigen dürfen. Verständlich – selbst Forstner-Müller ist zufrieden mit dem, was ihr Team freigelegt hat: